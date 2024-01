Fabriquez votre baume et votre macérât huileux vous-même ! Terra’Vrac Meung-sur-Loire, samedi 27 janvier 2024.

Fabriquez votre baume et votre macérât huileux vous-même ! Elisa, productrice de plantes aromatiques (Douces et Sauvages) et Béatrice, naturopathe, animent un atelier centré sur le bien-être et le prendre soin de soi grâce aux plantes . Samedi 27 janvier, 15h00 Terra’Vrac 45 euros par personne

Lors de cette animation de 3h, vous découvrirez pourquoi et comment faire votre propre macérât huileux et votre baume à base de plantes.

Déroulé :

Pourquoi utiliser des macérats huileux ?

Les plantes à utiliser en fonction de l’action souhaitée

Les huiles végétales à utiliser pour l’extraction des principes actifs

Choix de votre plante

Mise en macération, filtration et mise en pot du produit fini.

L’après-midi se conclura autour d’une tisane avant de repartir avec votre macérât et votre baume.

Samedi 27/01 de 15h à 18h

Boutique Terra’Vrac à Meung-sur-Loire

45€ par personne

Réservation obligatoire

A partir de 16 ans – 8 personnes max

❔Le saviez-vous ❔

Un macérât huileux est une huile résultant de la macération d’une plante médicinale dans une huile végétale. Le processus de macération permet à cette huile de recueillir et de conserver les principes actifs des plantes. On l’utilise ensuite en massage ou dans les cosmétiques.

Terra’Vrac 54 rue du Général de Gaulle, 45190 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0609255561 »}]

