Halloween au Musée du Chocolat Bovetti Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu, 31 octobre 2023, Terrasson-Lavilledieu.

Terrasson-Lavilledieu,Dordogne

Au rythme d’une bande son très « halloweenienne », vous rencontrerez Rémy, le maître des lieux. Tout droit venu de Las Vegas, Formé à la Mc Bride Mystery & Magic School. spécialisé dans les spectacles et le close-up. Il partagera avec vous sa passion pour la magie et l’humour. Embarquez pour un voyage au cœur du monde des illusions, du mentalisme et des cartes mais n’oubliez pas…. A Halloween les âmes rodent et la frayeur règne…..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Terrasson-Lavilledieu

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To the rhythm of a very « Halloween » soundtrack, you’ll meet Rémy, the master of the house. Straight from Las Vegas, Rémy trained at the Mc Bride Mystery & Magic School, specializing in close-up shows. He’ll share his passion for magic and humor with you. Embark on a journey into the world of illusions, mentalism and cards, but don’t forget? At Halloween, souls lurk and fright reigns?

Al ritmo de una banda sonora muy « Halloween », conocerá a Rémy, el maestro de la casa. Recién llegado de Las Vegas, Rémy se formó en la Mc Bride Mystery & Magic School y está especializado en espectáculos y primeros planos. Compartirá con usted su pasión por la magia y el humor. Embárquese en un viaje por el mundo de las ilusiones, el mentalismo y las cartas, pero no olvide… En Halloween, las almas acechan y reina el miedo?

Im Rhythmus eines « halloweenischen » Soundtracks lernen Sie Remy, den Hausherrn, kennen. Er kommt direkt aus Las Vegas und hat sich an der Mc Bride Mystery & Magic School auf Shows und Close-up spezialisiert. Er wird seine Leidenschaft für Magie und Humor mit Ihnen teilen. Begeben Sie sich auf eine Reise in die Welt der Illusionen, des Mentalismus und der Karten, aber vergessen Sie nicht? An Halloween lauern die Seelen und der Schrecken regiert?

Mise à jour le 2023-10-19 par Vézère Périgord Noir