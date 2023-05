Eté actif – Cluedo, 13 juillet 2023, Terrasson-Lavilledieu.

À travers plusieurs indices cachés au cœur de la ville, retracez le scénario de l’énigme finale. À partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 9 personnes max par groupe..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Through several clues hidden in the heart of the city, retrace the scenario of the final enigma. From 7 years old. Children under 12 must be accompanied by an adult. 9 people max per group.

A través de varias pistas escondidas en el corazón de la ciudad, recorre el escenario del enigma final. A partir de 7 años. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto. Máximo 9 personas por grupo.

Verfolgen Sie anhand verschiedener Hinweise, die im Herzen der Stadt versteckt sind, die Handlung des letzten Rätsels. Ab 7 Jahren. Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Max. 9 Personen pro Gruppe.

Mise à jour le 2023-05-10 par Vézère Périgord Noir