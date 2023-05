Match de Rugby, 6 mai 2023, Terrasson-Lavilledieu.

Match France -Angleterre Universitaire à 17h au Stade Beaudry de Terrasson.

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Match France -England University at 5pm at the Beaudry Stadium in Terrasson

Partido universitario Francia-Inglaterra a las 17.00 horas en el Stade Beaudry de Terrasson

Spiel Frankreich – England University um 17 Uhr im Stade Beaudry in Terrasson

