RUE DES HALLES **LOS CHIQUITANS DUO** Rumba Le Petit Bar • Le Rallye | 19h – 20h30 PLACE DU MARCHÉ **TANGA LIBRE** Musiques du Monde Le Bistro des Anges | 18h30 – 20h **Duo Mahkah** Piano-voix La Médina • L’Agape Café • Le Bar de la Mairie | 20h30 – 22h30 PLACE MISTRAL **GIPSOY** Variétés gipsy La Caseta | 20h30 – 22h30 PLACE DE LA GARE **DUO IRÈNE** Pop Rock La Place • Le Terminus | 20h – 22h30 **À voix basse** Jazz et musique brésilienne Le Comptoir des Gourmets | 20h – 22h30 **Serge Casero Duo** Jazz et chanson française Tailles de bon | 20h – 22h30 BOULEVARD VICTOR HUGO **PEÑA LOU PATY** Musique festive Lou Gardian • Le Globe • Brasserie du Palais • Le Victor Hugo | 18h30 – 20h **Franck Marcou Duo** Rumba Lou Gardian • Le Globe • Brasserie du Palais • Le Victor Hugo | 20h – 22h30 **Peña Lou Paty** Musique festive Chez Maria et Didier | 20h30 – 22h30 BOULEVARD DU CHÂTEAU **CHRIS CAVALLINI** Jazz et musiques du Monde Restaurant du Château | 20h – 22h BOULEVARD GAMBETTA **LES PATTES DEF** Chansons des années 60 et 70 Bar des Loisirs | 20h30 – 22h30 LES RIVES **DJONGO** Variétés Tartarin Plage | 20h – 22h30 **Lukas Swing Manouche** Jazz Restaurant Le Saïgon | 20h30 – 22h30

Gratuit

