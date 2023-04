Rendez-vous aux jardins de Fumel Terrasses du château de Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Rendez-vous aux jardins de Fumel Terrasses du château de Fumel, 2 juin 2023, Fumel. Rendez-vous aux jardins de Fumel Vendredi 2 juin, 09h30 Terrasses du château de Fumel Uniquement pour les écoles Nombreux ateliers proposés aux enfants des écoles maternelle et primaire de Fumel : conteur, atelier « bruits du jardins », ateliers créatifs autour des sons, plantation dans les espaces publics, création de badges « jardins ». Terrasses du château de Fumel 1 place du Château 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

