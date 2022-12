Vœux du maire et du conseil municipal Terrasses du Bousquet Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Vœux du maire et du conseil municipal Terrasses du Bousquet, 12 janvier 2023, Bassens. Vœux du maire et du conseil municipal Jeudi 12 janvier 2023, 18h00 Terrasses du Bousquet

Cérémonie des vœux pour l’année 2023 Terrasses du Bousquet rue Paul Bert 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Alexandre Rubio, maire, et les élus du Conseil municipal adresseront leurs voeux aux habitants, aux associations et aux partenaires lors d’une cérémonie publique le 12 janvier 2023 à 18h aux terrasses du Bousquet.

