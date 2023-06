Arkanes, à la rencontre des sorcières Terrasses des berges de Seine Épinay-sur-Seine, 9 juillet 2023, Épinay-sur-Seine.

Arkanes, à la rencontre des sorcières Dimanche 9 juillet, 16h30 Terrasses des berges de Seine Entrée libre

Cinq femmes enfermées dans un rond de terre noire évoluent dans cet espace et trouvent les chemins qui les amènent à s’accepter. Elles sont venues célébrer ce qui fait d’elles des sorcières.

/! Ce rendez-vous se tiendra sur Les Terrasses

Terrasses des berges de Seine Chemin de halage, Epinay sur seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

2023-07-09T16:30:00+02:00 – 2023-07-09T17:30:00+02:00

danse sorcières

Cie KOR