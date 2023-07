STAGE DE YOGA Terrasses de la Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg STAGE DE YOGA Terrasses de la Sarrebourg Sarrebourg, 17 juillet 2023, Sarrebourg. Sarrebourg,Moselle Aline Lebez propose un stage de yoga !. Adultes

Vendredi 2023-07-17 17:30:00 fin : 2023-07-21 11:00:00. EUR.

Terrasses de la Sarrebourg

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Aline Lebez offers a yoga workshop! ¡Aline Lebez ofrece un curso de yoga! Aline Lebez bietet einen Yoga-Workshop an! Mise à jour le 2023-06-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Terrasses de la Sarrebourg Adresse Terrasses de la Sarrebourg Ville Sarrebourg Departement Moselle Lieu Ville Terrasses de la Sarrebourg Sarrebourg

Terrasses de la Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/