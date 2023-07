PORTES OUVERTES A LA CASERNE DES POMPIERS Terrasses de la Sarre – Terrasse Alsace Sarrebourg, 2 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Sarrebourg organise les portes ouvertes du centre de secours ! Animations, démonstration et restauration seront au programme !. Tout public

Samedi 2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. 0 EUR.

Terrasses de la Sarre – Terrasse Alsace

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Amicale des Sapeurs Pompiers de Sarrebourg is organizing an open house for the rescue center! Entertainment, demonstrations and food will be on the program!

La Amicale des Sapeurs Pompiers de Sarrebourg organiza una jornada de puertas abiertas en el centro de salvamento El programa incluye actividades, demostraciones y catering

Der Freundeskreis der Sapeurs Pompiers de Sarrebourg organisiert den Tag der offenen Tür des Rettungszentrums! Animationen, Vorführungen und Verpflegung stehen auf dem Programm!

