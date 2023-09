[Spectacle] L’artilleur du roi Terrasse Ribault du Musée de Dieppe (Château) Dieppe, 29 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Tonnez canons ! Un campement d’artillerie fait revivre le temps de deux journées l’ancienne vocation militaire du château. Assistez aux tirs de canons, arquebuses et tirs à poudre depuis la terrasse du château. Découvrez en compagnie de passionnés l’évolution des techniques l’évolution des armes à feu portatives et pièces d’artilleries sur roues. À travers un campement, véritable musée à ciel ouvert, glissez-vous dans la peau d’un maître artilleur. Des animations pour petits et grands, passionnés ou curieux !

Compagnie invitée : L’Epée d’Aymeric.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Terrasse Ribault du Musée de Dieppe (Château)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Thunder cannons! For two days, an artillery camp revives the château?s former military vocation. Watch cannons, harquebuses and gunpowder being fired from the château terrace. In the company of enthusiasts, discover the evolution of portable firearms and wheeled artillery. Slip into the shoes of a master gunner in an open-air museum. Activities for young and old, enthusiasts and the curious!

Guest company: L?Epée d?Aymeric

¡Suelten los cañones! Durante dos días, un campamento de artillería revive la antigua vocación militar del castillo. Contemple cómo se disparan cañones, arcabuces y pólvora desde la terraza del castillo. En compañía de aficionados, descubra la evolución de las armas de fuego portátiles y de la artillería de ruedas. En un campamento, auténtico museo al aire libre, métase en la piel de un maestro artillero. Actividades para grandes y pequeños, aficionados y curiosos

Empresa invitada: L’Epée d’Aymeric

Donnern Sie mit den Kanonen! Ein Artilleriecamp lässt zwei Tage lang die ehemalige militärische Nutzung des Schlosses wieder aufleben. Erleben Sie das Abfeuern von Kanonen, Arkebusen und Schießpulver von der Terrasse des Schlosses aus. Entdecken Sie in Begleitung von Liebhabern die Entwicklung der Technik von Handfeuerwaffen und Artillerie auf Rädern. In einem Lager, einem echten Freilichtmuseum, schlüpfen Sie in die Haut eines Artilleriemeisters. Animationen für Groß und Klein, Liebhaber und Neugierige!

Eingeladenes Unternehmen: L’Epée d’Aymeric

