Terrasse musicale du ROCK ‘N FOOD BAR Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Terrasse musicale du ROCK ‘N FOOD BAR Soissons, 23 juillet 2022, Soissons. Terrasse musicale du ROCK ‘N FOOD BAR

4 Rue Neuve de l’Hôpital Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

2022-07-23 20:00:00 – 2022-07-23 23:00:00 Soissons

Aisne Soissons Le groupe local ELEVEN (style musicale rock, pop) se produit en live sur la terrasse située 4 rue Neuve de l’Hôpital à Soissons Le groupe local ELEVEN (style musicale rock, pop) se produit en live sur la terrasse située 4 rue Neuve de l’Hôpital à Soissons +33 3 23 74 37 84 Le groupe local ELEVEN (style musicale rock, pop) se produit en live sur la terrasse située 4 rue Neuve de l’Hôpital à Soissons Ville de Soissons

Soissons

dernière mise à jour : 2022-06-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse 4 Rue Neuve de l'Hôpital Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Terrasse musicale du ROCK ‘N FOOD BAR Soissons 2022-07-23 was last modified: by Terrasse musicale du ROCK ‘N FOOD BAR Soissons Soissons 23 juillet 2022 4 Rue Neuve de l'Hôpital Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin

Soissons Aisne