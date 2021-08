Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Terrasse Enchantée Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Terrasse Enchantée 2021-08-22 – 2021-08-22 Les Aumonts Le 180

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille Ambiance enchantée, les pieds dans l’herbe avec concert live de Charlie Smith.

Bar et Restauration, Boco du 180

Ambiance enchantée, les pieds dans l'herbe avec concert live de Charlie Smith.

Bar et Restauration, Boco du 180

Réservation souhaitée.

Bar et Restauration, Boco du 180

+33 6 28 33 54 10

Bar et Restauration, Boco du 180

dernière mise à jour : 2021-08-12

