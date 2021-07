Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Terrasse Enchantée Jazz Blues Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Terrasse Enchantée Jazz Blues Sainte-Bazeille, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Sainte-Bazeille. Terrasse Enchantée Jazz Blues 2021-07-18 – 2021-07-18 Les Aumonts Le 180

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Jazz Blues sur la Terrasse du 180 à partir de midi, concert à 14h.

Bar et Restauration / Boco du 180.

Réservation souhaitée. +33 6 28 33 54 10 Jazz Blues sur la Terrasse du 180 à partir de midi, concert à 14h.

