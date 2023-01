Masterclass de Danse Terrasse du cinéma La Cascade Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Ateliers pour les élèves de 8 à 18 ans de 10h à 17h30 RDV à 18h pour un atelier partagé avec le public dans le hall du cinéma « La Cascade » suivi de la projection du film « En corps »

Christine Hassid commence sa carrière de danseuse attirée par la danse classique. Bientôt elle est engagée par la Batscheva Ensemble à Tel Aviv où elle acquière tout le vocabulaire de danse contemporaine de cette compagnie. Rentrée en France à cause de problèmes politiques, elle travaille avec des compagnies de danse contemporaines françaises émergentes et rentre en tant que danseuse et assistante chorégraphe dans la compagnie de Rédha, chorégraphe connu dans les années quatre-vingt pour ses tentatives de démocratiser la danse en faisant jouer dans ses spectacles des danseurs de toutes ethnies, de formations diverses et de physiques de tout genre.

Son parcours est celui d’une combattante qui veut faire de son travail de chorégraphe un moyen de transmission d’émotions.

« La danse est l’humanité en mouvement », …. affirme-t-elle.

Son choix de travailler par projets naît d’une vision personnelle qui voit la collaboration avec les danseurs comme parcours de connaissance de l’âme et du corps pour les faire briller.

