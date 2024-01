TERRASSE D’HIVER Préau de l’école de Picarrou Picarrou, mardi 13 février 2024.

TERRASSE D’HIVER Concert Gratuit au préau de l’école de Picarrou Mardi 13 février, 19h00 Préau de l’école de Picarrou Entrée libre. Repas à réserver sur Helloasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T19:00:00+01:00 – 2024-02-13T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-13T19:00:00+01:00 – 2024-02-13T22:30:00+01:00

TERRASSE D’HIVER le 13 février dans la salle du PREAU DE L’ECOLE bien connue des habitués.

C’est ARCHIBALD qui vient quasiment en voisin nous embarquer dans son univers. Des jeux de mots, des jeux de voix; en tous cas plus qu’un simple tour de chant.

Du lyrisme décalé des Tiger Lilies au flow percutant du hip-hop, il passe de style en style en un battement d’aile pour mieux nous inviter au voyage, parfois même à l’onirisme. Accompagné de son ami technicien et partenaire de jeu. Voilà un spectacle à partager sans modération et sans plus attendre.

Soyez curieux !

Entrée gratuite . Repas 11 euros

-SALADE PAYSANNE

– SAUTE DE VEAU AU CURRY POMMES DE TERRE

– FONDANT AU CHOCOLAT

Préau de l’école de Picarrou 25 Rte de Saverdun 31550 CINTEGABELLE Picarrou 31550 Haute-Garonne Occitanie

concert gratuit