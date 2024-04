TERRASSE D’HIVER DE PICARROU Préau de l’école de Picarrou Picarrou, mardi 9 avril 2024.

TERRASSE D’HIVER DE PICARROU Le 9 avril à PICARROU, CONCERT PAR LE GROUPE ERDOWSKY (poésie rock et chansons nomades) Mardi 9 avril, 18h30 Préau de l’école de Picarrou REPAS 11 EUROS

Le 9 avril, sous le Préau de Picarrou vous pourrez assister au spectacle proposé par ERDOWSKY.

Soyons honnêtes, c’est d’abord Muriel Erdody qui nous a conduit à programmer ce groupe.

Muriel et les TERRASSES , c’est une longue histoire qui a commencé en 2018 par la programmation de BOUDU LES COPS aux FRISSONNANTES puis très vite une TERRASSE D’HIVER avec son complice Pascal Rollando.

Pour ce duo, elle est associée à Alexis Kowalczewski, batteur, clarinettiste et acrobate des notes.

Venez nombreux assister à ce qui promet d’être bien plus qu’un tour de chant ; un spectacle mis en scène par Aida Sanchez .

Ce spectacle gratuit est uniquement financé par la vente des repas (11 euros)

Nous souhaitons vous voir nombreux au repas afin que nous puissions continuer ce type d’événements.

MENU : Salade marocaine, Couscous poulet merguez, Flan Libanais

Préau de l'école de Picarrou 25 Rte de Saverdun 31550 CINTEGABELLE Picarrou 31550 Haute-Garonne Occitanie

