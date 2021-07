Sannois Quartier du Poirier Baron / Terrain multisports du gymnase Gambetta Sannois, Val-d'Oise Terrasse d’été Quartier du Poirier Baron / Terrain multisports du gymnase Gambetta Sannois Catégories d’évènement: Sannois

En collaboration avec la Ville de Sannois, l’Association pour le Développement et l’Aide aux Musiques Electroacoustique implantera une scène dans 3 quartiers prioritaires de la Ville de Sannois (déambulations et concerts) accompagnés d’actions de médiation en amont. Cette programmation entre dans l’organisation d’un projet d’offre culturelle globale portée par différents services de la ville de Sannois dans le cadre d’une opération nommée Terrasse d’été Dates : 09/07/21 – 16/07/21 – 24/07/21 **24/07/2021 :** Déambulation -> 112 Brass Band Concert -> Los Guerreros + artiste local Médiation -> atelier graff encadré par l’association la Ruche le 22 juillet 2021. Il aura lieu en amont du concert de Los Guerreros afin d’en créer le fond de scène. Il sera également à destination d’une dizaine de jeunes sannoisiens. Proposer un offre musicale et culturelle hors les mûrs à la population sannoisienne et aux quartiers prioritaires Quartier du Poirier Baron / Terrain multisports du gymnase Gambetta Rue des Aulnay 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise

