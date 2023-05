Chasse aux livres Terrasse de l’Observatoire, 8 juillet 2023, Meudon.

Chasse aux livres Samedi 8 juillet, 10h00 Terrasse de l’Observatoire Entrée libre

Votre mission si vous l’acceptez : trouver les notes de la représentante pour la remplacer à la COP 28 pendant que d’autres cherchent à la libérer. Pour cela, il faut que vous en appreniez plus sur le sujet de l’écologie.

Par cette chasse aux livres, vous serez imbattable sur le sujet et les gestes écoresponsables !

Deux sessions : 10h et 14h

Familles et adolescents à partir de 10 ans

4 équipes de 4 à 5 personnes

Cette chasse aux livres vous est proposée par le CMJ dans le cadre de Partir en livre

Terrasse de l’Observatoire Place Janssen, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cmj@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141146544 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

Livres Partir en livre

Freepik