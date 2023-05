Fête foraine Terrasse de l’Observatoire, 26 mai 2023, Meudon.

Fête foraine 26 – 31 mai Terrasse de l’Observatoire

Ils vont vous faire tourner la tête ! Les manèges de la fête foraine s’installent sur la terrasse de l’Observatoire fin mai. De nombreuses attractions sont au programme pour petits et grands : train fantôme, autos-tamponneuses, toboggan, pêche aux canards, piscine à balles, stands de tir… Pour les plus courageux, venez goûter aux sensations fortes dans les manèges avec vue imprenable sur Paris ! Les gourmands se régaleront avec les pommes d’amour, la barbe à papa et autres churros.

Feu d’artifice samedi 27 mai à 22h45.

Terrasse de l’Observatoire Place Janssen, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T15:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:59:00+02:00

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T20:00:00+02:00

manèges attractions

© DR