Terrasse de l’été – The Lockdown Groove

Terrasse de l’été – The Lockdown Groove, 29 juillet 2022, . Terrasse de l’été – The Lockdown Groove



2022-07-29 – 2022-07-29 Pop-Rock Ce sont 5 passionnés issus de la scène rock Parodienne aux influences diverses. Groupe de reprises, nous revisitons les standards pop/rock/blues des années 70 à

nos jours, autour d’un répertoire éclectique. Le groupe rend hommage aux plus grands noms : U2,

Rolling Stones, David Bowie, Bashung, Telephone,

ZZ TOP, Beatles, Green Day, Hendrix, Rita Mitsouko

…… en réinterprétant les classiques du genre. Composé de J.Paul au chant, Max à la batterie, Wil

à la guitare, J.Pierre au clavier et Jeff à la basse, The LockDown Groove ne cesse de défendre la cause du

Rock’n Roll ! « Good save the rock ! » A partir de 19h30 – Tout public Pop-Rock Ce sont 5 passionnés issus de la scène rock Parodienne aux influences diverses. Groupe de reprises, nous revisitons les standards pop/rock/blues des années 70 à

nos jours, autour d’un répertoire éclectique. Le groupe rend hommage aux plus grands noms : U2,

Rolling Stones, David Bowie, Bashung, Telephone,

ZZ TOP, Beatles, Green Day, Hendrix, Rita Mitsouko

…… en réinterprétant les classiques du genre. Composé de J.Paul au chant, Max à la batterie, Wil

à la guitare, J.Pierre au clavier et Jeff à la basse, The LockDown Groove ne cesse de défendre la cause du

Rock’n Roll ! « Good save the rock ! » A partir de 19h30 – Tout public dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville