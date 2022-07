Terrasse de l’été – The Burning Cows, 22 juillet 2022, .

Terrasse de l’été – The Burning Cows



2022-07-22 – 2022-07-22

EUR Rock / pop / blues & country

Les ingrédients de base : 1/4 de rock, 1/4 de pop, 1/4 de blues, 1/4 de country, 1 soupçon de particularisme local « Charolais-Brionnais » AOC. Mettre 5 musiciens sur scène. Verser du jus de guitare millésime 70, une nappe de basse grave et sourde, faire mousser avec une batterie jungle, colorer avec des notes épicées de sax et de clavier. Ajouter une voix de rockeur à une voix

chaude et féminine, souffler sur la mousse et c’est prêt.

Pour les esthètes, faire tourner 2 à 3 fois le verre dans sa main en serrant bien la paume pour le réchauffer. Servir et boire à température ambiante, sec et sans modération. Et en voiture Simone…

Début 19h30 – Tout public

