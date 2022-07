Terrasse de l’été – LSB Play Hendrix – Au delà de la guitare Digoin, 15 juillet 2022, Digoin.

Terrasse de l’été – LSB Play Hendrix – Au delà de la guitare

Place de l’église Digoin Saône-et-Loire

2022-07-15 – 2022-07-15

Digoin

Saône-et-Loire

Digoin

Blues Rock

Il était l’un des plus grands guitaristes de son

temps mais son image de performer a parfois occulté sa musique. En insistant sur le mélodiste, le poète et l’arrangeur, Jimi Hendrix « au-delà de la guitare » vous donnera l’occasion d’avoir un éclairage nouveau sur l’œuvre de l’un des musiciens les plus novateurs du siècle dernier.

LSB ou « Lock Stock and Barrel » : l’expression était toute trouvée pour ces trois musiciens aux fortes individualités désirant se lancer dans l’aventure du rock. Face aux canons en vigueur et aux grincheux du « c’était mieux avant », les membres de LSB prennent le risque de mélanger des influences à priori éloignées afin de créer une musique qu’ils ont envie d’entendre et de vous faire (re)découvrir !

A partir 19h30 – Gratuit

jbriand@ville-digoin.fr +33 3 85 53 73 25 https://www.digoin.fr/

