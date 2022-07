Terrasse de l’été – Kool and the Girl, 8 juillet 2022, .

Terrasse de l’été – Kool and the Girl



2022-07-08 – 2022-07-08

EUR Funk / pop / disco

KOOL AND THE GIRL est un « cover band »

composé de 4 musiciens qui apportent une vision

moderne des plus grands tubes soul/disco/funk des

années 60 à nos jours avec des arrangements personnalisés.

À travers ces hits qui ont marqué l’histoire, ils proposent un show musical convivial, visuel, énergique et dansant, avec pour priorité : l’interaction avec le public.*

Leur répertoire rend hommage aux groupes mythiques du

courant disco/funk tel que Earth Wind & Fire, Kool and the Gang (leur mentor !), Chic, Sister Sledge, Imagination, Diana Ross, The Jackson Five… mais aussi des artistes funk plus modernes comme Bruno Mars, Clara Luciani, Jamiroquai… KATG, c’est des musiciens passionnés qui vous feront voyager à leur manière, et qui, à coup sûr, réveilleront vos sens en vous faisant chanter, taper des mains, bouger de la tête, et surtout DANSER !

