Terrasse de l’été – Angkor Band, 5 août 2022, .

Terrasse de l’été – Angkor Band



2022-08-05 – 2022-08-05

EUR Pop

De la naissance de la «Pop» à «Woodstock» en passant par «Easy Rider». Des titres comme «These boots are made for walking» de Nancy Sinatra repris dans la publicité «La petite robe noire de Guerlain» ou

L’irrésistible «Love is all» merveilleusement imagé par le clip de «Roger Glover and the Butterfly Ball».

Le groupe «Angkor Band» joue un concert unique de musique Pop.

Un répertoire indémodable, des slows inoubliables, des

chansons que vous avez forcément aimées, interprétées par Mélanie au chant. Il suffit de l’écouter chanter «Piece Of My Heart» et «Me & Bobby Mc Gee» de Janis Joplin pour ne pas oublier votre soirée …

A partir de 19h30 – Tout public

