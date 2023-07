OUVERTURE DE SAISON #9 DE L’ENTREPÔT Terrasse de l’Entrepôt Le Haillan, 15 septembre 2023, Le Haillan.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE / 18H30 / Terrasse de L’Entrepôt / Gratuit

Andréa Kiss, Maire du Haillan, Martine Galès, Adjointe au Maire, déléguée à la culture et l’ensemble du Conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la présentation de la nouvelle saison.

La Saison 9 de L’Entrepôt vous sera dévoilée au cours de cette soirée en toute simplicité. Une terrasse ensoleillée (on l’espère !), des transats (confortables), un concert Neo Soul pour chiller et le programme à découvrir pour planifier votre sorties/spectacles/concerts de septembre 2023 à juin 2024 !

La billetterie sera ouverte à cette même date pour réserver dès à présent vos coups de cœur.

CONCERT :

+ 1ère: Batucada participative

+ CHELABÔM

Plus d’infos : https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ouverture-de-saison-9/

CIRCULATION :

Circulation et stationnement interdits rue Georges Clemenceau (angle Los Heros jusqu’à sortie parking Henri Bos) vendredi 15 sept de 17h à 23h.

Terrasse de l'Entrepôt
13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan
Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine
https://www.facebook.com/chelabom
https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ouverture-de-saison-9/

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

