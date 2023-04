LES COGITATIONS / L’APÉRO-QUIZ ! Terrasse de l’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

LES COGITATIONS / L’APÉRO-QUIZ ! Terrasse de l’Entrepôt, 12 mai 2023, Le Haillan. LES COGITATIONS / L’APÉRO-QUIZ ! Vendredi 12 mai, 19h30 Terrasse de l’Entrepôt Le Grand Méga jeu sur l’année écoulée à pic : venez jouer et gagner des cadeaux, des places de spectacles pour les Cogits‘ 2024, des frontales pour les coupures à venir, des trimestres gratos pour vos retraites et des paquets de PQ et de nouilles pour tenir le coup d’ici là !

Avec plein de dessins en direct de Cami, Gros, Visant et Urbs

Dans le cadre des Cogitations : https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-6eme-edition-du-9-au-14-mai-2023/ Terrasse de l’Entrepôt 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-6eme-edition-du-9-au-14-mai-2023/ »}] [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-6eme-edition-du-9-au-14-mai-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T21:00:00+02:00

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Terrasse de l'Entrepôt Adresse 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Terrasse de l'Entrepôt Le Haillan

Terrasse de l'Entrepôt Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/

LES COGITATIONS / L’APÉRO-QUIZ ! Terrasse de l’Entrepôt 2023-05-12 was last modified: by LES COGITATIONS / L’APÉRO-QUIZ ! Terrasse de l’Entrepôt Terrasse de l'Entrepôt 12 mai 2023 Le Haillan Terrasse de l'Entrepôt Le Haillan

Le Haillan Gironde