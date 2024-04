Terrasse Commune – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, lundi 10 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-10 20:00 – 23:00

Gratuit : non Achat des places le jour J ou en ligne sur cinemalebonnegarde.com

Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Charlotte et sa famille ont décidé de changer d’appartement. Tentés par l’expérience d’un habitat participatif, ils rejoignent quatorze foyers candidats à un programme immobilier initié par la Ville de Rennes pour concevoir avec un architecte leur futur immeuble promis à de l’innovation sociale. Mais le désir de participer à ce programme d’un nouveau genre n’est pas un long fleuve tranquille. La méthode participative laisse place à un long processus qui sème le doute chez les participants, jusqu’à menacer l’existence même du projet. Finalement, ce rêve d’habitat, verra-t-il enfin le jour ? Venez découvrir ce documentaire et échanger lors de ce ciné-débat qui sera suivi d’un moment convivial.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240893015 https://www.adil44.fr