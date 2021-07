Arcueil Anis Gras,le lieu de l'Autre Arcueil, Val-de-Marne Terrasse Artistique – Contes d’Idries Shah avec Mounia Raoui, mis en percussion par Areski Belkacem Anis Gras,le lieu de l’Autre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Anis Gras, le lieu de l’Autre, le mercredi 8 septembre à 15:00

Entremêlant leurs voix et leurs rythmes propres, Mounia et Areski nous font entendre et traverser des histoires pleines de sagesse, issues de la tradition soufie… de quoi s’émerveiller, s’amuser et s’éveiller. Un conte musical dit par Mounia Raoui et mis en musique par Areski Belkacem Anis Gras,le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T16:00:00

