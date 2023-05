PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE PIED-FLOND Domaine de Pied-Flond, 16 juin 2023, Terranjou.

Profitez de ce week-end : pour une rencontre avec le vigneron… moment privilégié pour découvrir le travail de la vigne, les choix de vinification, déguster les vins présentés et bien d’autres activités encore !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Domaine de Pied-Flond Martigné Briand

Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take advantage of this weekend: for a meeting with the winemaker… a privileged moment to discover the work of the vine, the choices of wine making, taste the wines presented and many other activities!

Aproveche al máximo este fin de semana: encuentro con el viticultor… ¡un momento especial para descubrir el trabajo de la vid, las opciones de vinificación, degustar los vinos presentados y muchas otras actividades!

Nutzen Sie dieses Wochenende: für ein Treffen mit dem Winzer… ein besonderer Moment, um die Arbeit im Weinberg und die Wahl der Weinbereitung zu entdecken, die vorgestellten Weine zu verkosten und vieles mehr!

