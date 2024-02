TERRÂN’HOM BALADE EN FORÊT AVEC LES ÂNES Faugères, samedi 9 mars 2024.

TERRÂN’HOM BALADE EN FORÊT AVEC LES ÂNES Faugères Hérault

Rendez-vous à 14h à Terrân’hom. Après un temps de présentation et d’accordage avec les ânes, nous bâterons Jakadi et Lego pour un départ en forêt. Nous profiterons du réveil de la nature en pleine forêt de châtaigniers et nous récolterons quelques aromatiques pour votre plus grand plaisir. Pause en forêt pour un goûter aux saveurs locales.

Tarif 10€/personne. 25€ par famille.

Sur réservation.

Après un temps de présentation et d’accordage avec les ânes, nous bâterons Jakadi et Lego pour un départ en forêt. Il faut envisager une bonne heure de marche en tout, sur des terrains forestiers. Nous profiterons du réveil de la nature en pleine forêt de châtaigniers et nous récolterons quelques aromatiques pour votre plus grand plaisir. Nous ferons une pause en forêt pour déguster un goûter aux saveurs locales. Ensuite retour à l’asinerie pour choyer et remercier les ânes avant de les laisser retourner dans leur troupeau.

Jakadi peut ponctuellement porter de jeunes enfants, avec un casque (non fourni).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09

SOUMARTRE

Faugères 34600 Hérault Occitanie terranhom@outlook.fr

