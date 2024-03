TERRÂN’HOM ATELIER LUDIQUE AVEC LES ÂNES Faugères, dimanche 28 avril 2024.

TERRÂN’HOM ATELIER LUDIQUE AVEC LES ÂNES Faugères Hérault

De 14h à 17h à Terrân’hom atelier ludique à la demi-journée sur inscription, goûter fourni. Immersion dans la nature, découvre des ânes, câlins avec des ânes, viens créer et décorer, jardine et bricole, apprend à parler aux ânes, viens jouer avec les ânes.

Tarif 20€ enfant + 1 accompagnant.

Sur réservation.

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

SOUMARTRE

Faugères 34600 Hérault Occitanie terranhom@outlook.fr

