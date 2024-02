TERRÂN’HOM ATELIER LUDIQUE AVEC LES ÂNES Faugères, samedi 23 mars 2024.

TERRÂN’HOM ATELIER LUDIQUE AVEC LES ÂNES Faugères Hérault

Rendez-vous à 14h à Terrân'hom. Après un temps de présentation et d'accordage avec les ânes, nous explorerons les possibles avec nos compagnons aux grandes oreilles Lego et Jakadi. Au programme activités ludiques avec et autour des ânes, parcours de maniabilité, balade, dessins, préparation du goûter des ânes.

Sur réservation.

Après un temps de présentation et d’accordage avec les ânes, nous explorerons les possibles avec nos compagnons aux grandes oreilles. S’ils ont une réputation déjà bien faite, vous serez pour autant tout à fait surpris en faisant connaissance avec Lego et Jakadi, qui ont leur caractère mais sauront vous charmer, si vous savez y faire. Au programme, activités ludiques avec et autour des ânes, parcours de maniabilité, balade, dessins préparation du goûter des ânes, parcours de maniabilité, balade, dessins, préparation du goûter des ânes et bien sûr un bon goûter aux saveurs locales. Jakadi peut ponctuellement porter de jeunes enfants, avec un casque (non fourni), mais ce n’est pas l’objet de cette animation. Tarif 15€ par enfant, accompagné par un adulte. (5€ par adulte supplémentaire) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

SOUMARTRE

Faugères 34600 Hérault Occitanie terranhom@outlook.fr

