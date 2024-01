Terramar Marché aux Plantes et Artisanat Port-de-Bouc, dimanche 31 mars 2024.

Foire aux plantes et artisanat, sur le Cours Landrivon.

Horticulteurs, pépiniéristes et artisans d’art investissent les lieux, et proposent tout type de plantes, mais aussi des produits sur le thème de la Terre et de la Mer.

Pour fêter l’arrivée du Printemps, le Dimanche 31 mars 2024 de 9h à 18h se déroulera, sur le Cours Landrivon devant la Mairie de Port de Bouc, la manifestation » Terramar « , foire aux plantes et foire artisanale.

Cet évènement est pour nous l’occasion de mettre en valeur la double identité de notre ville autour de la Terre et de la Mer. .

Cours Landrivon

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00



