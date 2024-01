Terralha Festival de Céramique Saint-Quentin-la-Poterie, vendredi 12 juillet 2024.

Terralha Festival de Céramique Saint-Quentin-la-Poterie Gard

39ème édition de Terralha, Festival Européen Céramique. Rendez-vous à Saint-Quentin-la-Poterie pour un parcours entre panorama de la création céramique contemporaine et découverte de bijoux de verdure et d’architecture dans des lieux insolites et privés.

Village de St Quentin la Poterie

Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie contact@officeculturel.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14



