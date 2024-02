Terrains variés 6/10 ans stage poney LES CHEVAUX DU COAT Plourivo, mardi 5 mars 2024.

Terrains variés 6/10 ans stage poney LES CHEVAUX DU COAT Plourivo Côtes-d’Armor

Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval dans différents espaces Manège et carrière, parcours nature ou sur la route.

Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Les groupes sont composés d’un maximum de 6 personnes selon leurs expériences et âge. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-07 16:30:00

LES CHEVAUX DU COAT 14B Route de Coat Bruc

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne leschevauxducoat@orange.fr

L’événement Terrains variés 6/10 ans stage poney Plourivo a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol