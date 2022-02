“Terrains d’entente” L’Atelier blanc et le Moulin des arts Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

“Terrains d’entente” L’Atelier blanc et le Moulin des arts, 4 juin 2022, Villefranche-de-Rouergue. “Terrains d’entente”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à L’Atelier blanc et le Moulin des arts

**L’Atelier Blanc et le moulin des Arts réunissent du 19 mars au 5 juin 2022 quatre artistes plasticiens pour une double exposition sous le thème du Vivant : « Terrains d’entente ».** **À l’Atelier Blanc** : « Par les yeux de la louve ». Muriel Rodolosse, crée une peinture sous plexiglas de 10 m sur 2 m où elle questionne et déplace librement différentes conceptions que l’humain porte sur l’idée de nature et du vivant. Le toxique côtoie le comestible, le monde sauvage est devenu un immense jardin, la femme personnifie la complexité des relations, sans antagonismes ni rapport à l’échelle et de hiérarchie, elle affirme la puissance de vie, une conciliation. Visite guidée à 15 h. **Au Moulin des Arts** : « Vibrants Vivants ». Violaine Lochu, Éric Gossec et Élodie Lefebvre explorent l’essence même de l’humain et de sa communication autour de la voix, du regard et du corps. Visite guidée vendredi 3 juin à 18 h. Exposition à double volets L’Atelier blanc et le Moulin des arts Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu L'Atelier blanc et le Moulin des arts Adresse Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Ville Villefranche-de-Rouergue lieuville L'Atelier blanc et le Moulin des arts Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron

L'Atelier blanc et le Moulin des arts Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/

“Terrains d’entente” L’Atelier blanc et le Moulin des arts 2022-06-04 was last modified: by “Terrains d’entente” L’Atelier blanc et le Moulin des arts L'Atelier blanc et le Moulin des arts 4 juin 2022 L'Atelier blanc et le Moulin des arts Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron