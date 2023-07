Tournoi salade terrains de tennis Lauzun, 10 septembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Tournoi salade organisé par le club de Lauzun. Le tournoi est ouvert à tous, enfants et adultes, adhérents ou non-adhérents, débutants ou confirmés. Le tournoi sera suivi d’une auberge espagnole et de l’assemblée générale de l’association. A midi, pensez à apporter vos couverts. Buvette sur place..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

terrains de tennis

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Salad tournament organized by the Lauzun club. The tournament is open to all, children and adults, members and non-members, beginners and experts. The tournament will be followed by a « auberge espagnole » and the association’s general meeting. Bring your own cutlery for lunch. Refreshments on site.

Torneo de ensalada organizado por el club Lauzun. El torneo está abierto a todos, niños y adultos, socios y no socios, principiantes y jugadores experimentados. El torneo irá seguido de un « auberge espagnole » y de la asamblea general de la asociación. Se ruega traer cubiertos para el almuerzo. Refrescos disponibles in situ.

Salatturnier, das vom Club de Lauzun organisiert wird. Das Turnier ist für alle offen, Kinder und Erwachsene, Mitglieder oder Nicht-Mitglieder, Anfänger oder Fortgeschrittene. Im Anschluss an das Turnier gibt es eine Auberge espagnole und die Generalversammlung des Vereins. Mittags denken Sie bitte daran, Ihr Besteck mitzubringen. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Pays de Lauzun