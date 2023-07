Tournoi de tennis « fun » Terrains de Tennis de Messanges Messanges, 14 août 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Tournoi de tennis FUN ouvert à tous à partir de 8 ans.

2023-08-14 fin : 2023-08-18 18:00:00. EUR.

Terrains de Tennis de Messanges

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



FUN Tennis Tournament open to everyone from 8 years old

Torneo de tenis DIVERTIDO abierto a todos los mayores de 8 años

FUN-Tennis-Turnier für alle ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-07-18 par OT Moliets et Mâa