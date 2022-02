TERRAIN VAGUE À FORTE HOULE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-d'Erdre-Auxence

TERRAIN VAGUE À FORTE HOULE Val d’Erdre-Auxence, 18 mars 2022, Val d'Erdre-Auxence. TERRAIN VAGUE À FORTE HOULE Val d’Erdre-Auxence

2022-03-18 – 2022-03-18

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence L’histoire de cette comédie se déroule dans un village où le maire se rend compte qu’il n’est pas toujours facile de gérer sa commune _ surtout quand les habitants n’arrivent pas à s’entendre_ Sur scène, on voit défiler des bourgeois, un agent communal un peu rustre, une vieille gaga et ses chipies de filles, une femme de ménage portugaise, un allemand aux origines troublantes, un prêtre de couleur, un secrétaire homosexuel, un barman souvent alcoolisé. La troupe de l’Atelier théâtre du Louroux-Béconnais se retrouve sur scène pour jouer une pièce d’Olivier Tourancheau, Terrain vague à forte houle, les 18, 19, 20, 25 et 26 mars 2022 à l’espace culturel de l’Argerie au Louroux-Béconnais. resa49370@gmail.com +33 7 68 55 39 80 L’histoire de cette comédie se déroule dans un village où le maire se rend compte qu’il n’est pas toujours facile de gérer sa commune _ surtout quand les habitants n’arrivent pas à s’entendre_ Sur scène, on voit défiler des bourgeois, un agent communal un peu rustre, une vieille gaga et ses chipies de filles, une femme de ménage portugaise, un allemand aux origines troublantes, un prêtre de couleur, un secrétaire homosexuel, un barman souvent alcoolisé. Val d’Erdre-Auxence

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville Val d'Erdre-Auxence Departement Maine-et-Loire

Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-derdre-auxence/

TERRAIN VAGUE À FORTE HOULE Val d’Erdre-Auxence 2022-03-18 was last modified: by TERRAIN VAGUE À FORTE HOULE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence 18 mars 2022 maine-et-loire Val-d'Erdre-Auxence

Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire