Tournoi de foot inter-quartiers Jeudi 27 juillet, 18h00 Terrain stabilisé du Sablard

Le tournoi se déroulera le jeudi 27 juillet de 18h à 20h au terrain stabilisé du Sablard (à proximité du gymnase Léon-Blum). En cas de mauvais temps, le tournoi sera organisé au gymnase Léon-Blum ( 21 avenue du Président-Léon-Blum à Limoges).

Ce moment sportif et convivial donnera l’occasion aux jeunes des quartiers de se rencontrer lors des matches encadrés par des animateurs-policiers du CLJ. La rencontre sera suivie d’une remise des prix, à partir de 19h30, par l’adjoint au maire et président du CLJ, Dr. Ibrahima Dia.

Lors de cette rencontre, différentes associations seront présentes, le centre social Vital, le centre social municipal de La Bastide, et des jeunes des quartiers des Portes-Ferrées et du Sablard.

Le CLJ, issu du partenariat entre la Police nationale et la Ville de Limoges, propose, ainsi, aux jeunes de 12 à 17 ans des activités à caractère éducatif et sportif. À cet effet, l’association est soutenue financièrement par l’État, la CAF et le Département.

Terrain stabilisé du Sablard avenue Léon Blum Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T18:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:00:00+02:00

