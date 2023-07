Les Vendredis à Stof – BAL POP HIP-HOP Terrain sportif de La Lanterne Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Les Vendredis à Stof – BAL POP HIP-HOP Vendredi 14 juillet, 19h00 Terrain sportif de La Lanterne Entrée libre A l'occasion des 50 ans du Hip Hop et parce que La Ruche a toujours défendu cette culture dont elle est imprégnée depuis sa naissance, retrouvons-nous pour cette blockparty festive qui nous fera voyager de 1973 à 2023 autour des 5 disciplines du Hip Hop. Programmation

▪ DJ Set

Avec DJ JIM [ Jazzeffiq / Hello Panam] – DJ IMPAKT – DAN DE TICARET

▪ Jam graff

Avec DGEE – CHISSEY – KARS – ABER – TOREK – PIETER – CULT – CHUZ – SEENSELOR – MA2P

▪ Hosted by MABECK [Owaza]

▪ Show danse, Rap & beatbox

Peace, love, unity & havin' fun !! Retrouvez la programmation du 21 juillet et du 28 juillet sur : assolaruche.fr Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la Culture Terrain sportif de La Lanterne 2 avenue du jour Cergy 95800

