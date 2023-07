Les Vendredis à Stof 2023 Terrain sportif de la Lanterne Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Les Vendredis à Stof 2023 Terrain sportif de la Lanterne Cergy, 14 juillet 2023, Cergy. Les Vendredis à Stof 2023 14 – 28 juillet, les vendredis Terrain sportif de la Lanterne Entrée libre Durant le mois de juillet, Le Collectif La Lanterne (dont La Ruche fait partie) propose LES VENDREDIS À STOF : 3 vendredis, 3 programmations culturelles originales sur Cergy Axe-Majeur Horloge ! Toutes ces activités estivales sont GRATUITES et ouvertes à toutes et à tous. ► Vendredi 14 juillet – 19h

BAL POP HIP-HOP

– Asso La Ruche – A l’occasion des 50 ans du Hip Hop et parce que La Ruche a toujours défendu cette culture dont elle est imprégnée depuis naissance, retrouvons-nous pour cette blockparty festive qui nous fera voyager de 1973 à 2023 autour des 5 disciplines du Hip Hop. ▬ Programmation

▪ DJ Set

Avec DJ JIM [ Jazzeffiq / Hello Panam] – DJ IMPAKT – DAN DE TICARET

▪ Jam graff

Avec DGEE – CHISSEY – KARS – ABER – TOREK – PIETER – CULT – CHUZ – SEENSELOR – MA2P

▪ Hosted by MABECK [Owaza]

▪ Show danse, Rap & beatbox

Peace, love, unity & havin’ fun !! Lieu : Plateau sportif de La Lanterne

2 avenue du jour – 95800 Cergy ► Vendredi 21 juillet – 18h30

LE CABARET DES AFFAMÉS

– Art & Prémices –

Restauration à partir de 18h30 – Début du cabaret à 20h00 Art & Prémices s’invite à La Lanterne pour une soirée en famille ou entre amis !

Pas besoin de choker sous la pression, suis juste le beat de DJ Santana, les graffs de Miam et tout notre crew d’artistes.

Pour la graille, ce sera street food.

Pour le swag, ce sera old school ! ▬ Programmation

▪ Legion dance academy – Danse hip hop

▪ Vova – Musique Rap

▪ MIAM – Performance graff

▪ DJ Santana – DJ

▪ Désiré N’Goma, Cirque chapiteau d’Afrique – Cracheur de feu

▪ Svent – Beatbox Lieu : Plateau sportif de La Lanterne

2 avenue du jour – 95800 Cergy ► Vendredi 28 juillet

CINÉ PLEIN AIR

– Maison de quartier du Douze (Terrasse d’été) & Asso La Ruche –

19h : restauration – 22h30 : début du film Venez profiter d’une soirée sous les étoiles devant le film Ténor de Claude Zidi dans une ambiance détendue et conviviale. Synopsis : Antoine, jeune banlieusard parisien, étudie la comptabilité sans grande conviction, fait du rap et livre des sushis. Lors d’une livraison à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loyseau, professeure de chant. Elle détecte en Antoine un talent brut à faire éclore et lui fait découvrir cette forme d’expression qu’est le chant lyrique. Il se laisse convaincre de suivre son enseignement. Lieu : Parc du Chat Perché

