Le CAUE de Saône-et-Loire vous invite, en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Bourgogne, à une conférence de Christina VEGA IGLESIAS, architecte, associée et gérante de la SELARL Burlat & Vega architectes et lauréate du Prix national Jeune Femme Architecte 2022 décerné par l’ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat).

Le 6 octobre 2023 à 17h, après une introduction par Mme Catherine Guyot, directrice de l’ARVHA, Cristina Vega Iglesias expliquera les caractéristiques de son travail en milieu rural et ce qui fait la spécificité de son activité.

Cette conférence sera suivie d’une visite du terrain sportif couvert de PALINGES conçu par Cristina VEGA IGLESIAS, illustration des éléments apportés lors de la conférence.

Terrain sportif couvert, rue Saint-Thibault 71 Palinges

2023-10-06T17:00:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00

