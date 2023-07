Vide-grenier à Pechabou terrain rugby Péchabou, 27 août 2023, Péchabou.

Vide-grenier à Pechabou Dimanche 27 août, 06h00 terrain rugby Sur inscription

Pour faire de la place dans vos placards, réservez votre emplacement pour le vide-grenier

Chers habitants de Pechabou et des alentours, amateurs de bonnes affaires et chineurs aguerris, le moment tant attendu est enfin arrivé ! Le traditionnel vide-grenier de Pechabou est de retour. Bloquez la date dans vos agendas, le dimanche 27 août 2023, et préparez-vous à vivre une journée inoubliable de découvertes, de rencontres et de trouvailles.

Réserver votre emplacement.

Vous souhaitez vendre des objets dont vous n’avez plus besoin ou faire de la place ? C’est l’occasion parfaite pour participer en tant qu’exposant au vide-grenier de Pechabou !

Pour réserver votre emplacement, scannez le QR code ou cliquez sur le lien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T06:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

vide-grenier buvette