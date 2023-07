CONCOURS DE PÉTANQUE Terrain route de Boyne Massegros Causses Gorges, 6 juin 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

Concours de pétanque en trois parties tous les mardis à partir de 21h, 10€ par personne.

Possibilité de restauration sur place à partir de 19h30, 12€ par personne.

2023-06-06 fin : 2023-06-07 01:00:00. EUR.

Terrain route de Boyne

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



Three-part pétanque competition every Tuesday from 9pm, 10? per person.

Catering available on site from 7.30pm, 12? per person.

Competición de petanca a tres bandas todos los martes a partir de las 21.00 h, 10? por persona.

Catering in situ a partir de las 19.30 h, 12 ¤ por persona.

Jeden Dienstag ab 21 Uhr können Sie an einem dreiteiligen Boulespiel teilnehmen (10 ? pro Person).

Verpflegung vor Ort ab 19:30 Uhr, 12? pro Person.

