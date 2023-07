Concours de pétanque Terrain municipal de pétanque Javerdat, 6 août 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

Le Comité des fêtes de Javerdat vous convie à son concours de pétanque en triplette. Inscriptions sur place..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Terrain municipal de pétanque

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Javerdat invites you to its triplet pétanque competition. Registration on site.

El Comité des fêtes de Javerdat le invita a su concurso de triples de petanca. Inscripción in situ.

Das Festkomitee von Javerdat lädt Sie zu seinem Pétanque-Wettbewerb in Triplette ein. Anmeldungen vor Ort.

