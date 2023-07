KING’S LEAGUE Terrain multisport Renazé, 11 juillet 2023, Renazé.

Renazé,Mayenne

En juillet et en août, le centre social Douanier Rousseau organise des animations pour tous !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Terrain multisport

Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire



In July and August, the Douanier Rousseau social center organizes activities for everyone!

En julio y agosto, el centro social Douanier Rousseau organiza actos para todos los públicos

Im Juli und August organisiert das Sozialzentrum Douanier Rousseau Animationen für alle!

Mise à jour le 2023-06-16 par eSPRIT Pays de la Loire