Téléthon : Concours de pétanque et loto Terrain Money Artix Catégories d’Évènement: Artix

Pyrénées-Atlantiques Téléthon : Concours de pétanque et loto Terrain Money Artix, 1 décembre 2023, Artix. Artix,Pyrénées-Atlantiques Concours de pétanque.

20h30, salle polyvalente : Loto des associations..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Terrain Money

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition.

8:30pm, salle polyvalente : Loto des associations. Competición de petanca.

20.30 h, Sala polivalente: Loto de las asociaciones. Wettbewerb im Boulespiel.

20.30 Uhr, Mehrzweckhalle : Lotto der Vereine. Mise à jour le 2023-11-25 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Artix, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Terrain Money Adresse Terrain Money Ville Artix Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Terrain Money Artix latitude longitude 43.39926;-0.56929

Terrain Money Artix Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artix/