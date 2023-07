Block Party terrain Martinet Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Block Party terrain Martinet Lille, 12 juillet 2023, Lille. Block Party Mercredi 12 juillet, 14h00 terrain Martinet Gratuit La Block Party 2023 du Faubourg de Béthune se déroule le 12 juillet au terrain Martinet !

Venez découvrir plusieurs sports différents : boxe, basket, judo, danse, escrime, tennis de table…

N’hésitez pas a venir afin de profiter des différentes activités et du beau temps ! terrain Martinet rue de norvège Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

